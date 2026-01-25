Появилось фото с места смертельного пожара в Истре

Стали известны подробности пожара в частном жилом доме, расположенном в деревне Селиванихе муниципального округа Истра. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области, погибли мать и ребенок.

«Мужчина 1989 года рождения получил сильные ожоги тела и в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в министерстве.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание вводного электрокабеля в котельной на первом этаже дома.

МЧС опубликовало фото с места происшествия. На кадрах видно, что дом полностью выгорел.

Спасатели напомнили — чтобы не допустить трагедии, надо следовать простым правилам: осматривать электропроводку и доверять ремонт только профессионалам, не перегружать электросеть, использовать приборы по назначению, выключать технику на ночь и когда уходите из дома, никогда не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Чите загорелась квартира из-за аккумулятора: в помещении заряжался электровелосипед. В результате ЧП погиб один человек, еще четверых спасли.