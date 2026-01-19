Квартира загорелась в Чите из-за аккумулятора, один человек погиб

Пожар случился в одной из квартир пятиэтажного дома в Чите. В результате ЧП погиб один человек, еще четверых спасли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы аккумулятора от электровелосипеда, который заряжался в помещении.

«В квартире в этот момент находились пять человек, двое из которых — дети. Услышав громкий хлопок, двое мужчин выбежали в коридор и увидели три открытых языка пламени, вырывавшихся из аккумулятора», — заявили в ведомстве.

Огонь быстро охватил помещение, пламя перекинулось на мебель, квартиру заполнил едкий дым. Пути выхода оказались перекрыты.

Один мужчина до приезда пожарных выпал из окна третьего этажа. Не выжил. Что именно стало причиной падения — устанавливают. Это могли быть как попытка спастись, так и отравление дымом.

«Второй мужчина с женщиной и двумя детьми шести и восьми лет укрылись на балконе квартиры, где их вскоре обнаружили прибывшие пожарные и спустили при помощи автолестницы», — сообщили в пресс-службе.

Пожар потушили на площади 40 квадратных метров. Специалисты продолжают устанавливать причины случившегося.

Ранее пожар случился в многоквартирном доме в центре Москвы. Загорелись перекрытия между пятым этажом и чердаком дома.