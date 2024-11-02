Появилось фото с места ДТП с участием каршеринга в Москве

Источник 360.ru водитель каршеринга пострадал в ДТП с фургоном в Москве

В Савеловском районе Москвы столкнулись автомобиль каршеринга и грузовой фургон. Пострадал водитель легковушки, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария произошла утром 2 ноября около дома № 9 по улице Бутырская. Судя по фото, от удара обе машины развернуло. Серьезные повреждения получили капоты, у лековушки помяло двери. Пострадал водитель каршеринга. По данным источника 360.ru, он получил травму руки и от госпитализации отказался.

Что послужило причиной аварии, неизвестно. На месте работают оперативные службы.

Утром 2 ноября на Киевском шоссе столкнулись Porsche и грузовой автомобиль. Водитель и пассажир иномарки пострадали, один из них, предварительно, впал в кому.