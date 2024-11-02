Фура столкнулась с Porsche на Киевском шоссе в Москве

В Москве на Киевском шоссе произошла авария с участием Porsche и грузового автомобиля. Два человека пострадали, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ДТП произошло ранним утром 2 ноября на 20-м километре Киевского шоссе. Столкнулись легковой автомобиль Porsche и фура. Пострадали два человека из иномарки. Водителя госпитализировали с ушибом шейного отдела. Пассажир Porsche получил открытую черепно-мозговую травму. По данным источника 360.ru, он впал в кому.
Как сообщили в Дептрансе, на Киевском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.
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