Фура столкнулась с Porsche на Киевском шоссе в Москве

Источник 360.ru: 2 человека пострадали при ДТП с участием Porsche в Москве

В Москве на Киевском шоссе произошла авария с участием Porsche и грузового автомобиля. Два человека пострадали, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ДТП произошло ранним утром 2 ноября на 20-м километре Киевского шоссе. Столкнулись легковой автомобиль Porsche и фура. Пострадали два человека из иномарки. Водителя госпитализировали с ушибом шейного отдела. Пассажир Porsche получил открытую черепно-мозговую травму. По данным источника 360.ru, он впал в кому.

Как сообщили в Дептрансе, на Киевском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.