Появилось фото ожога молодой матери, которая помогала тушить взорвавшийся пауэрбанк в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Якутск. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
Аккумулятор воспламенился у одного из пассажиров. Сзади него сидела девушка с маленьким ребенком. Когда случилось ЧП, она первая вызвалась на помощь. Стала тушить огонь одеждой и ногами. Из-за случившегося сильно обожгла ступню.
В этот момент подоспели бортпроводники. Огонь оперативно потушили. Несмотря на ЧП, самолет продолжил полет и прибыл в Якутск по расписанию — около 04:00.
После прибытия пассажирку доставили в ожоговый центр. Врачи зашили рану и назначили ей амбулаторное лечение.
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