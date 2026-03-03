Появилось фото ДТП со школьным автобусом в Барнауле
Авария с участием школьного автобуса произошла в Барнауле. Фото с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
По данным источника, в автобус влетела легковушка. Пострадали как минимум двое школьников.
Пресс-служба полиции Алтайского края уточнила, что сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту случившегося. В 07:40 на Южном тракте водитель Toyota не учел дорожные условия, вылетел на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ, а затем еще догнал автомобиль Skoda.
«В медучреждение доставлены водитель автомобиля Toyota и несколько учащихся», — заключили в ведомстве.
