Появилось фото ДТП со школьным автобусом в Барнауле

Авария с участием школьного автобуса произошла в Барнауле. Фото с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

По данным источника, в автобус влетела легковушка. Пострадали как минимум двое школьников.

Пресс-служба полиции Алтайского края уточнила, что сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту случившегося. В 07:40 на Южном тракте водитель Toyota не учел дорожные условия, вылетел на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ, а затем еще догнал автомобиль Skoda.