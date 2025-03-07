Появились жуткие кадры ДТП в Белгородской области

Shot опубликовал видео с места смертельного ДТП под Белгородом

В Белгородской области в автомобильной аварии с участием автобуса и микроавтобуса погибли шесть человек, еще четыре пострадали Telegram-канал Shot опубликовал видео с места ДТП.

По его данным, ДТП в Новооскольском районе произошло из-за того, что водитель микроавтобуса не смог соблюсти дистанцию и протаранил автобус.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил информацию об аварии. По его словам, машины разбились на автодороге Ольховатка — Беломестное.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов, в одном из которых находились 11 наших взрослых жителей», — рассказал губернатор.

Он добавил, что трое пострадавших находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Ранее ДТП произошло на Дмитровском шоссе в Москве. Пассажирский автобус, следовавший рейсом № 310 Талдом — Москва, столкнулся с тремя автомобилями. Из-за аварии пострадал водитель одной из машин.