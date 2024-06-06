Появились видео с места задержания подозреваемого в убийстве на западе Москвы

Появились кадры с места перестрелки подозреваемого в убийстве мужчины на западе Москвы с сотрудниками полицию. Видео оказались в распоряжении 360.ru.

На первом ролике видно работу сотрудников правоохранительных органов и врачей на месте происшествия. Территорию огородили специальной лентой.

На другом видео можно разглядеть несколько экипажей полиции. Мимо огороженных участков проходят люди.

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Подозреваемого в убийстве задержали в районе Аминьевского шоссе. Его личность установили. Во время задержания мужчину ранили, но он остался жив.

Киллер стрелял в свою жертву из АКС-74У. Автомат нашли на земле недалеко от места задержания.

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