Появились видео с места задержания подозреваемого в убийстве на западе Москвы

Появились кадры с места перестрелки подозреваемого в убийстве мужчины на западе Москвы с сотрудниками полицию. Видео оказались в распоряжении 360.ru.

На другом видео можно разглядеть несколько экипажей полиции. Мимо огороженных участков проходят люди.

На первом ролике видно работу сотрудников правоохранительных органов и врачей на месте происшествия. Территорию огородили специальной лентой.

Подозреваемого в убийстве задержали в районе Аминьевского шоссе. Его личность установили. Во время задержания мужчину ранили, но он остался жив.

Киллер стрелял в свою жертву из АКС-74У. Автомат нашли на земле недалеко от места задержания.