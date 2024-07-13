Появились снимки бортовых самописцев рухнувшего в Подмосковье SSJ-100

МАК разместил фото черных ящиков разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet 100

Фото: Телеканал «360»

Появились снимки черных ящиков борта Sukhoi Superjet 100, который упал накануне в Московской области. Фото опубликовали на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Специалисты отметили, что огонь сильно повредил бортовые самописцы, однако МАК удалось спасти все записанные данные. В комитете уточнили, что всю полетную информацию скопировали. Вскоре ее расшифруют и проанализируют.

Авиакатастрофа с пассажирским самолетом SSJ-100 произошла после взлета с аэродрома «Третьяково» 12 июля. По словам свидетелей, экипаж увел лайнер от населенных пунктов в лес, где он потерпел крушение. В результате погибли три члена экипажа.

Профессиональная разлучница? Почему весь мир ополчился на Решетову

«Наши наступают». Контратаки ВСУ не принесли никакого результата

The Beatles закончили рок-н-ролл — 60 лет назад

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте