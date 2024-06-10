Появились последние кадры с погибшим в Ленобласти парашютистом

Видео 360.ru: в Ленобласти на аэродроме Путилово насмерть разбился парашютист

В Ленинградской области на посадочной площадке «Северный ветер» аэродрома Путилово у парашютиста во время полета запутались стропы основного парашюта. В итоге мужчина разбился. В распоряжении 360.ru появились кадры последнего прыжка спортсмена.

ЧП произошло 9 июня во время учебно-тренировочного прыжка с самолета. В 30 метрах над землей мужчина пытался раскрыть запасной парашют.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, смерть спортсмена произошла из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть мужчины.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — указали в пресс-службе.

Ранее опытный парашютист погиб на базе авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области. Молодой спортсмен совершил более 140 прыжков.

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