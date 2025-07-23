Появились подробности задержания редактора Ura.ru. Детали шокируют

Следователь пришла в СИЗО к редактору Денису Аллоярову и потребовала пойти на сделку и отказаться от адвокатов. Об этом сообщило издание Ura.ru .

Также задержанному по подозрению в госизмене журналисту сказали оговорить других сотрудников агентства и признать вину по иным преступлениям.

В Ura.ru подчеркнули, что журналист находится в изоляторе уже почти два месяца, но доказательства его вины не нашли.

Похожая ситуация сложилась и в отношении регионального редактора Игоря Сергеева, которого задержали утром 23 июля. Он проходит свидетелем по делу, и к нему не пускают адвокатов. Издание предположило, что следствие таким образом пыталось надавить на него.

«Где именно он сейчас находится, неизвестно. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать его местоположение»», — рассказали адвокаты.

Аллоярова арестовали 6 июня. По версии следствия, журналист дал взятку в 20 тысяч рублей своему дяде — начальнику уголовного розыска 10-го отдела полиции по Екатеринбургу.