Появились подробности столкновения судов в акватории Финского залива

Прокуратура начала проверку после столкновения грузовых судов в Финском заливе

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения грузовых судов «Глифада» и «Аэолиан Форчун» в Финском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и других загрязнений окружающей среды не зафиксировали. ЧП не повлияло на движение других судов.

«Глифада» осталась на месте происшествия. Специалисты проверяют, есть ли повреждения.

«Судно „Аэолиан Форчун“ следует по маршруту в порт Усть-Луга», — отметили в прокуратуре.

Ранее перевозившее удобрения судно Sfera село на мель севернее острова Сескар в акватории Финского залива.