Появились подробности ситуации в подмосковной школе после нападения

Ученики Успенской школы в Горках-2 в Подмосковье выбежали на улицу без верхней одежды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, некоторые дети спрятались в подъезде ближайшего дома. Из учреждения продолжают эвакуировать людей. На место ЧП прибыли медики и сотрудники экстренных служб.

Нападение на элитную школу в Подмосковье случилось сегодня утром. Нападавший — подросток в балаклаве. Он ранил ножом нескольких учеников и охранника, когда тот попытался помешать ему. Один из детей погиб.

Также подросток взял в заложники одного из учеников. Он заперся с ребенком в кабинете. Помимо ножа, у него с собой перцовый баллончик. По последней информации, юношу обезвредили и задержали.

Еще одно происшествие случилось вчера в одной из школ Санкт-Петербурга. Ученик девятого класса напал на учительницу математики — ранил ножом в спину, а после этого попытался наложить на себя руки.