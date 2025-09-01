Двое обвиняемых в терроризме сбежали из СИЗО в Екатеринбурге

Двое мужчин, обвиняемых в попытке поджечь военкомат в Екатеринбурге, сбежали из городского СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным следствия, 24-летних Ивана К. и Александра Ч. задержали в мае 2023 года у здания военкомата с канистрой бензина. Предположительно, за это им пообещали 40 тысяч рублей.

Против них возбудили уголовное дело, Росфинмониторинг внес обоих в перечень террористов и экстремистов.

Вероятно, беглецы выбрались из СИЗО через крышу. Ориентировки на них передали всем региональным отделениям полиции.

По данным Telegram-канала Shot, им уже вынесли приговоры, и они ждали этапирования.

Ранее СМИ сообщили о побеге из следственного изолятора в Татарстане, однако региональное управление ФСИН опровергло эту информацию.