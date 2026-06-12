Появились подробности ДТП с потерявшим сознание водителем маршрутки в Смоленске

Двое взрослых и подросток госпитализированы после ДТП с автобусом в Смоленске

После ДТП в Смоленске, где водитель маршрутки потерял сознание за рулем, двое взрослых и один подросток попали в больницу. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

По данным прокуратуры, в аварии пострадало восемь человек, в том числе несовершеннолетние. Одна пассажирка погибла.

«Мужчина <…> 1970 года рождения с переломами ребер и пневмотораксом госпитализирован, женщина <…> 1960 года рождения с переломом лопатки госпитализирована. <…> Подростка 2009 года рождения доставили в нейрохирургию с ушибом головного мозга», —рассказал собеседник агентства.

Еще двух пострадавших женщин и двух 15-летних девочек после оказания помощи направили на амбулаторное лечение. У одной из женщин — растяжение шеи и перелом лучевой кости, у другой — ссадины и перелом зуба, у девочек — ушибы носа и мягких тканей лица.

Водителя маршрутного автобуса, 61-летнего мужчину, отпустили домой, у него диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Авария произошла днем 11 июня. Водитель маршрутного автобуса потерял сознание за рулем и врезался в дерево.