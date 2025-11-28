Появились новые подробности об исчезнувшем в Бангкоке россиянине

Айтишника из Южно-Сахалинска, пропавшего в аэропорту Бангкока, удалось найти. Об этом 360.ru рассказала волонтер и блогер в Таиланде Светлана Шерстобоева.

«Он вышел из автобуса, хотел есть. Пошел поесть, попить, вышел из ресторана и забыл расплатиться, непонятно почему. Его тут же арестовали полицейские, привели в участок. Обыскали его. Видят, что у него есть деньги и он не сбежал, а просто забыл расплатиться, никакого криминала нет. Он заплатил 1000 бат за свой обед ресторатору прямо в участке, его отпустили. Но пока все это происходило, самолет улетел», — отметила Шерстобоева.

По ее словам, все четыре дня мужчина провел в аэропорту.

При этом турист частично потерял память, а на его теле есть синяки и ссадины.

«У него провалы в памяти, он это все вспомнить не мог. Вспоминал, что только был в полицейском участке, за что — не помнил. <…> У него на бедре ссадина, на спине как следы или от падения, или еще от чего-то, на колене и около ступни тоже какие-то следы есть. Но в полиции его не били, потому что в полиции у нас не бьют», — добавила волонтер.

Айтишник уже прилетел домой прилетел, родственники встретили его в Хабаровске с теплыми вещами.

«Потому что у него при себе были деньги, но не было телефона, и теплые вещи пропали», — заключила Светлана.