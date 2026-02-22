Появились новые кадры тушения пожара на северо-востоке Москвы

В распоряжении 360.ru оказались кадры тушения пожара на северо-востоке Москвы. На видео видно, как пожарные работают с автолестниц на уровне кровли, пробиваясь сквозь густой дым, а на улице развернуты расчеты и спецтехника.

К зданию подтянули несколько пожарных машин, рукавные линии проложили по проезжей части.

Пожар произошел в административном здании на улице Образцова. По данным столичного главка МЧС, огонь вспыхнул на втором этаже и распространился на чердак. К тушению привлекли более 100 человек и 30 единиц техники, спасатели не дают распространится огню на соседнее пятиэтажное здание. До прибытия пожарных пять человек самостоятельно покинули строение.

В Дептрансе сообщили, что из-за пожара движение на улице Образцова перекрыли от дома 23 до дома 21. На месте работают экстренные службы, водителей просят выбирать пути объезда.