Появились новые кадры с места взрыва в поселке Лесном в Подмосковье

На месте взрыва в Лесном продолжают поисково-спасательные работы

На месте взрыв в поселке Лесном Пушкинского городского округа продолжаются поисково-спасательные работы. Новые фото и видео с места событий появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как спасатели разбирают завалы. Полицейские оцепили территорию, где случилось ЧП, на месте работают кинологи. Причины взрыва и последующего пожара пока неизвестны.

Под завалами могут находиться два человека. По неподтвержденным данным, третий погиб.

В результате взрыва произошло обрушение здания. Спасатели локализовали вспыхнувший пожар на площади семь квадратов. В тушении огня задействовали 24 спасателя и семь единиц спецтехники.