Крупный пожар вспыхнул на мусорном полигоне рядом с Новороссийском

Спасатели локализовали возгорание на мусорном полигоне в селе у Новороссийска. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«Возгорание на мусорном полигоне локализовано Процесс ликвидации усложнился из-за смены направления ветра», — написал он.

Кравченко сообщил, что сейчас сотрудники МЧС начали отсыпать грунт и продолжают пролив. В ликвидации задействовали 60 человек личного состава и 25 единиц техники. Угрозы распространения огня в сторону леса и жилого сектора нет, добавил губернатор.

Ранее в городе Волжский пожарные тушили огонь, вспыхнувший недалеко от мусоросортировочного комплекса. Мусор загорелся на территории 1000 квадратных метров. Огонь ликвидировали спустя два часа.

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