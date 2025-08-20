Появились кадры с пострадавшими от упавшего дерева в Новосибирске

Появилось видео с пострадавшими после падения дерева в Новосибирске. Кадры опубликовали в Telegram-канале службы аварийно-спасательных работ.

«Сегодня экипаж Вега 2 выезжал на улицу Портовая, где произошло ЧП: на женщин упало дерево», — заявили в службе.

Одну пострадавшую увезли до приезда спасателей, а вторую отправили с различными травмами на скорой в больницу.

Специалисты распилили дерево и огородили место ЧП сигнальной лентой. Информацию о случившемся передали в компетентные инстанции.

В прокуратуре Новосибирской области организовали проверку после происшествия. По ее данным, пострадали три человека.

Ранее местная жительница заявила, что дерево могло упасть из-за земляных работ. Рабочие обрезают корни с одной стороны, чтобы провести кабель под землей, а горожане опасаются новых происшествий. В администрации на их обращения пока не реагируют.