Три человека пострадали после падения дерева на остановку в Новосибирске
Дерево в микрорайоне «Затон» упало в Ленинградском районе Новосибирска. В результате пострадали несколько человек. Одна из местных жительниц в беседе с 360.ru предположила, что виной всему могли быть земляные работы. Их, по ее словам, проводят по всему городу, а состояние старых деревьев при этом вызывает вопросы. Женщина призналась, что опасается, что ситуация может повториться.
«Вот, кабель укладывают рядом с остановкой „Вертковская“. Сколько еще простоят деревья, если у них с одной стороны обрублены все корни?» — пояснила она, предоставив фото с места работ в другом районе города.
Большие, старые и опасные деревья растут по всему городу, еще раз подчеркнула горожанка. Женщина обращалась в администрацию Ленинского района, чтобы частично срубили старые тополи хотя бы на улице Станционная. Ответа пока не получила.
В прокуратуре Новосибирской области заявили, что по факту случившегося организовали проверку.
«Установлено, что 20 августа 2025 года около 9:00 произошло падение дерева на территории по улице 2-я Портовая, на остановку общественного транспорта „Затон“», — заявили в ведомстве.
В итоге пострадали три человека, их отправили в больницу. На место ЧП прибыли правоохранители.
Ранее туристка в Дербенте погибла из-за упавшей ветки старого платана. После несчастного случая власти города начали проверку состояния всех зеленых насаждений в общественных местах.