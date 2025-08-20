Три человека пострадали после падения дерева на остановку в Новосибирске

Дерево в микрорайоне «Затон» упало в Ленинградском районе Новосибирска. В результате пострадали несколько человек. Одна из местных жительниц в беседе с 360.ru предположила, что виной всему могли быть земляные работы. Их, по ее словам, проводят по всему городу, а состояние старых деревьев при этом вызывает вопросы. Женщина призналась, что опасается, что ситуация может повториться.

«Вот, кабель укладывают рядом с остановкой „Вертковская“. Сколько еще простоят деревья, если у них с одной стороны обрублены все корни?» — пояснила она, предоставив фото с места работ в другом районе города.

Большие, старые и опасные деревья растут по всему городу, еще раз подчеркнула горожанка. Женщина обращалась в администрацию Ленинского района, чтобы частично срубили старые тополи хотя бы на улице Станционная. Ответа пока не получила.