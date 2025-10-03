Появились кадры с обрушением Промышленного колледжа во Владивостоке

Обрушенное здание Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке засняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Происшествие случилось утром 3 октября во время строительно-монтажных работ. В результате произошедшего никто не пострадал.

На место выехали правоохранители, обстоятельства ЧП выясняют. Как отметила пресс-служба Следственного комитета Приморского края, по факту случившегося в учреждении началась проверка. Возбудили уголовное дело.