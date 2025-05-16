Появились кадры с места взрыва на заводе в Башкирии

Появилось видео с места взрыва на свечном заводе в Салавате. Кадры опубликовала пресс-служба МЧС Башкирии.

«Предварительно в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования», — заявили в ведомстве.

В результате ЧП начался пожар и здание разрушилось. По предварительной информации, под завалами может находиться человек. Спасатели ищут его. Также во время происшествия пострадали еще трое, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

К ликвидации огня привлекли 43 специалиста и 17 единиц техники.

Ранее в Подольске загорелся автосервис. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru.