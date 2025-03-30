Появились кадры с места столкновения автобусов в Петербурге

Смятые кабины и выбитые в салонах окна. В таком виде оказались два пассажирских автобуса после столкновения на перекрестке Ахматовской и Железнодорожной улиц. Кадры с места опубликовала пресс-служба городской прокуратуры.
В ведомстве заявили, что в рамках проверки оценят соблюдение закона об оказании пассажирских услуг населению.
Для координации работы правоохранительных органов сотрудники прокуратуры прибыли на место.
По данным городского главка МВД, пассажирские автобусы столкнулись в воскресенье, 30 марта, в 17:00. В аварии пострадали трое пассажиров, в том числе 11-летний ребенок.
Прибывшие на место врачи забрали получивших травмы в больницу. Состояние пострадавших медики оценили как средней степени тяжести.
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