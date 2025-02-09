Появились кадры с места смертельной аварии в Екатеринбурге
Госавтоинспекция: водитель сбил пешеходов в Екатеринбурге, один человек погиб
В Екатеринбурге водитель сбил пешеходов, в один человек погиб. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.
«Проводится проверка обстоятельств ДТП, в результате которого один человек погиб, еще трое, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе.
Авария произошла в Ленинском районе города, недалеко от дома № 232 на Московской улице Московской. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen Polo.
Он двигался по Объездной дороге в сторону улицы Светлореченская на высокой скорости, не соблюдая правила дорожного движения. В процессе маневра водитель столкнулся с Lexus и Toyota.
Затем водитель Volkswagen Polo выехал на правую полосу дороги, где столкнулся со стоящим автомобилем Nissan и сбил четверых пешеходов.
Один человек погиб, а еще трое, включая женщину с ребенком и мужчину, попали в больницу с травмами.
«Установлено, что у автомобиля „Ниссан Марч“, который находился на обочине, было повреждено колесо. Для оказания помощи к женщине-водителю подъехали двое мужчин, которые помогали заменить покрышку, когда произошел инцидент», — уточнили в Госавтоинспекции.
Водители автомобилей Lexus и Toyota, виновных в столкновении, скрылись с места происшествия. Их разыскивает полиция.
Ранее в Свердловской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы. Авария случилось на пятом километре трассы Богданович — Сухой Лог. Водитель автомобиля Lada Kalina, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил легковушку марки Ford.