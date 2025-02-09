Появились кадры с места смертельной аварии в Екатеринбурге

Госавтоинспекция: водитель сбил пешеходов в Екатеринбурге, один человек погиб

В Екатеринбурге водитель сбил пешеходов, в один человек погиб. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

«Проводится проверка обстоятельств ДТП, в результате которого один человек погиб, еще трое, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе.

Авария произошла в Ленинском районе города, недалеко от дома № 232 на Московской улице Московской. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen Polo.

Он двигался по Объездной дороге в сторону улицы Светлореченская на высокой скорости, не соблюдая правила дорожного движения. В процессе маневра водитель столкнулся с Lexus и Toyota.

Затем водитель Volkswagen Polo выехал на правую полосу дороги, где столкнулся со стоящим автомобилем Nissan и сбил четверых пешеходов.