Водитель Lada погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

Один человек получил смертельные травмы и двое пострадали в ДТП на Урале. Авария произошла на пятом километре трассы Богданович — Сухой Лог. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Свердловской области.