Водитель Lada погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

Один человек получил смертельные травмы и двое пострадали в ДТП на Урале. Авария произошла на пятом километре трассы Богданович — Сухой Лог. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Свердловской области.

произошла авария, в результате которой погиб водитель Lada.

По информации полицейских, 55-летний мужчина, управлявший автомобилем Lada Kalina, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу легковушке марки Ford.

В результате столкновения оба водителя и 55-летняя пассажирка Lada получили травмы различной степени тяжести. Шофер отечественной машины скончался по пути в больницу.

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