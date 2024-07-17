Появились кадры с места смертельного ДТП легковушки и «Ласточки» в Ленобласти

Место аварии легковушки и «Ласточки» в Ленобласти попало на фото

Легковой автомобиль попал в ДТП с поездом «Ласточка» в Ленинградской области. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.

На фотографиях можно увидеть фрагменты автомобиля после встречи с поездом. На месте ЧП собрались многочисленные очевидцы, работают экстренные службы.

Авария произошла 17 июля на перегоне Строганово — Мшинская. Машина остановилась на железнодорожном переезде на 84-м километре трассы. Машинист «Ласточки» применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Погибшими в аварии оказались четыре человека из автомобиля, среди них есть дети. Следственный комитет по факту аварии завел дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, движение поездов на участке временно приостановили.