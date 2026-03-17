Появились кадры с места пожара в жилом доме в центре Москвы

Появились кадры с места пожара в центре Москвы, где ранее загорелся жилой дом на Новорязанской улице. Видео оказалось в распоряжении 360.ru

На месте работали пожарные расчеты, спасатели координировали действия спецтехники, а к фасаду здания развернули автолестницу.

Возгорание произошло в доме по адресу Новорязанская улица, 36. Огонь распространялся скрыто — в межэтажных перекрытиях и вентиляции. Из здания эвакуировали около 20 человек. Из-за происшествия временно перекрыли движение по Новорязанской улице.

Позже в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают.