Взрыв прогремел в магазине смартфонов на северо-востоке Москвы

Взрыв неизвестного происхождения произошел в магазине мобильных телефонов на проезде Дежнева в московском районе Южное Медведково. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он добавил, что в результате происшествия пострадали два человека. Один из них — мужчина, у которого диагностировали ожог лица. О состоянии второго пока ничего неизвестно. После взрыва в помещении начался пожар.

Посетителей и сотрудников торговой точки эвакуировали прибывшие на место спасатели. Источник добавил, что вывести успели не всех.

На втором этаже остались несколько человек, которые не смогли пройти пламя и дым, заблокировавшие выход.

По последним данным, всего из магазина вывели 60 человек. Медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим. Пламя распространилось на площади в пять квадратных метров. Пожарные его потушили.