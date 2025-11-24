Появились кадры с места падения рабочего в шахту лифта на севере Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места происшествия на улице Прянишникова, где в одном из нежилых зданий произошел несчастный случай. По данным ведомства, сотрудник коммерческой организации сорвался и упал в шахту лифта примерно с уровня четвертого этажа.

Мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали. Коптевская межрайонная прокуратура уже начала проверку и контролирует установление всех обстоятельств падения, а также ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

Ранее 360.ru сообщил, что мужчина выполнял работы в шахте лифта и сорвался вниз. Источники сообщали, что он выжил, но находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства ЧП уточняются.

