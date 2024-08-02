Появились кадры с места падения машины в реку Цыганку в Москве

Фото с места происшествия у реки Цыганки появились в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что автомобиль Dodge Caliber съехал в реку и частично погрузился под воду.

ЧП произошло утром 2 августа в Коммунарке. Машину в реке заметили очевидцы . Они решили, что водителю требуется помощь, и вызвали спасателей.

«Увидел, две скорые подъехали, пошел посмотреть, а там этот товарищ уже был в воде», — рассказал в беседе с 360.ru один из местных жителей.

Спустя некоторое время водитель сам выбрался из салона. При первичном осмотре его состояние не вызвало опасений, но по пути в больницу у него случился эпилептический припадок, и он впал в кому, отмечал ранее источник 360.ru.

Обстоятельства происшествия уточняются.