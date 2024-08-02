Водитель съехал в реку Цыганку возле храма в Москве

Источник 360.ru: машину с водителем в салоне заметили в реке Цыганке в Москве

Мужчина на легковушке съехал в реку Цыганку в Москве и перепугал очевидцев. Люди обратились в экстренные службы, решив, что человеку плохо и он заблокирован в салоне, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло ранним утром рядом с храмом в районе Коммунарка. Спустя время оказалось, что водитель находится в сознании. Более того, он смог покинуть свое авто самостоятельно.

Как так вышло, что водитель съехал в реку, пока неизвестно. Собеседник 360.ru уточнил, что мужчину передали бригаде скорой помощи.

Все обстоятельства уточняются.