Водитель съехал в реку Цыганку возле храма в Москве

Источник 360.ru: машину с водителем в салоне заметили в реке Цыганке в Москве

Фото: Pxhere

Мужчина на легковушке съехал в реку Цыганку в Москве и перепугал очевидцев. Люди обратились в экстренные службы, решив, что человеку плохо и он заблокирован в салоне, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло ранним утром рядом с храмом в районе Коммунарка. Спустя время оказалось, что водитель находится в сознании. Более того, он смог покинуть свое авто самостоятельно.

Как так вышло, что водитель съехал в реку, пока неизвестно. Собеседник 360.ru уточнил, что мужчину передали бригаде скорой помощи.

Все обстоятельства уточняются.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте