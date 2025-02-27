Появились кадры с места наезда певца Буйнова на пенсионерку в Подмосковье

Аварию, в результате которой певец Александр Буйнов сбил пенсионерку, сняли на фото. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На фото видно, что к месту ДТП прибыли правоохранители. Территорию, где случился наезд, огородили. На еще одном снимке — полицейский и очевидцы. На дороге сидит пострадавшая.

Администратор артиста Елена Козырь сообщила 360.ru, что не слышала об аварии с участием Буйнова. Она заявила, что у нее нет слов на эту тему.

Артист сбил пенсионерку примерно в 18:00 в Наро-Фоминском округе. Артист ехал на внедорожнике Lexus LX 570, когда пожилая женщина переходила дорогу по зебре. Пенсионерка получила травму, ее госпитализировали.