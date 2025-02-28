Два человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы

Четыре автомобиля столкнулись на севере Москве. В аварии пострадали два человека, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о дорожном происшествии поступила в 17:52. Массовое ДТП с участием четырех иномарок произошло на Онежской улице в Головинском районе.

В результате аварии травмы получили два человека, один из них в тяжелом состоянии. Сейчас медики осматривают пострадавших.

На месте продолжают работать экстренные службы. Из-за ЧП правоохранители перекрыли три полосы движения в сторону Кронштадтского бульвара.

Пресс-служба столичного Департамента транспорта в Telegram-канале при этом сообщила, что на Онежской улице произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Движение в районе аварии затруднено. Обстоятельства произошедшего уточняются

Ранее на 64-м километре Варшавского шоссе столкнулись легковая машина и фура. В легковушке находились два человека, один из них погиб.