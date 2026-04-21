На Садовом кольце столкнулись несколько автомобилей

На внешней стороне Садового кольца столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале .

«На внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в департаменте.

Авария затруднила движение транспорта. Поток автомобилей внешней стороны Садового кольца направили по полосе встречного движения. Водителей попросили заранее выбирать пути объезда.

Минувшим днем в Ленинградской области также произошло массовое ДТП. Пять автомобилей, среди которых два грузовика, микроавтобус Mercedes и две легковушки, столкнулись на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе, пострадали девять человек.