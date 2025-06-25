Появились кадры с места крупного пожара в ТРК «Звездный» в Уфе

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

В Уфе спасатели борются с крупным пожаром в торговом комплексе «Звездный». Пламя тушили по повышенному рангу сложности, сообщили в  пресс-службе МЧС России по Башкортостану.

«Пожарные провели эвакуацию около 300 посетителей. Горение на втором этаже в одном из магазинов локализовано на пяти квадратных метрах», — уточнили в министерстве.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания установят дознаватели МЧС России. Сейчас специалисты проводят проливку очага горения и осматривают все помещения.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Ранее в Москве начался пожар в торговом центре «Семеновский пассаж». Огонь охватил 100 квадратных метров. Спасатели эвакуировали около 30 человек. Пожару присвоили ранг 1-бис.

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