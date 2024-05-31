Появились кадры с места крупного пожара в Москве

Источник 360.ru: в горящем здании на Люсиновской в Москве может рухнуть кровля

В результате пожара в доме на Люсиновской улице в Москве может обрушиться кровля. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожарные прибыли на место ЧС. Спасатели работают снаружи загоревшегося объекта, так как существует угроза обрушения кровли и перекрытий. Видеозапись с работой пожарных появилась в распоряжении 360.ru.

Охваченное пламенем здание в центре Москвы находилось на реконструкции и не использовалось.

Ранее стало известно, что площадь пожара составила 300 «квадратов». Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Из-за пожара движение транспорта в районе оказалось затруднено.

Ранее в Ясеневе загорелись восемь гаражей. Пожар произошел днем 31 мая на Голубинской улице, очевидцы сообщали о звуках взрывов.