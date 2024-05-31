Черный дым и взрывы. Мощный пожар охватил восемь гаражей в Ясеневе

Восемь гаражей загорелись в московском районе Ясенево на Голубинской улице 31 мая около 12:30. Источник 360.ru сообщил, что в небо поднимаются клубы черного дыма, очевидцы слышали взрывы.
Металлические строения находятся напротив аквапарка. К месту происшествия направили дополнительные силы. Пожар тушат по первому рангу сложности.
Как уточнил источник, полыхают восемь гаражей. Общая площадь пожара — 120 квадратных метров. Спасателям приходится вскрывать помещения.
Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания неизвестны.
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