Черный дым и взрывы. Мощный пожар охватил восемь гаражей в Ясеневе

Источник 360.ru: гаражи загорелись на 120 квадратных метрах в Ясеневе

Восемь гаражей загорелись в московском районе Ясенево на Голубинской улице 31 мая около 12:30. Источник 360.ru сообщил, что в небо поднимаются клубы черного дыма, очевидцы слышали взрывы.

Металлические строения находятся напротив аквапарка. К месту происшествия направили дополнительные силы. Пожар тушат по первому рангу сложности.

Как уточнил источник, полыхают восемь гаражей. Общая площадь пожара — 120 квадратных метров. Спасателям приходится вскрывать помещения.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания неизвестны.

Ранее склад с маслами и железом загорелся в Печатниках. Людей с территории завода вывели до приезда пожарных. Помощь медиков никому не понадобилась.

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте