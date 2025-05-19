Появились кадры с места коммунальной аварии на западе Москвы

Утром 19 мая в районе Фили-Давыдково на западе Москвы в тепловом пункте прорвало трубу с горячей водой. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло на Аминьевском шоссе, 20. Очевидцы заметили пар, который поднимался клубами вверх. Из люка на асфальт билась вода в большом количестве, залившая весь тротуар рядом. Для устранения аварии на место прорыва прибыли сотрудники коммунальных служб.

Фото: 360.ru

Ранее крупная коммунальная авария произошла во Владивостоке. Во дворе одного из домов образовался фонтан из кипятка. Высота «гейзера» достигла девятого этажа — балконы местных жителей залило водой.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте