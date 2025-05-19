Появились кадры с места коммунальной аварии на западе Москвы

Утром 19 мая в районе Фили-Давыдково на западе Москвы в тепловом пункте прорвало трубу с горячей водой. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.
ЧП произошло на Аминьевском шоссе, 20. Очевидцы заметили пар, который поднимался клубами вверх. Из люка на асфальт билась вода в большом количестве, залившая весь тротуар рядом. Для устранения аварии на место прорыва прибыли сотрудники коммунальных служб.
Ранее крупная коммунальная авария произошла во Владивостоке. Во дворе одного из домов образовался фонтан из кипятка. Высота «гейзера» достигла девятого этажа — балконы местных жителей залило водой.
В Ростове-на-Дону трех уголовников осудили за организацию и пропаганду АУЕ
Более 4 тысяч зрителей посетили мотошоу в Ленинском округе
Первые концерты «Город танцует в парках» прошли в Подмосковье в выходные
ЦАХАЛ анонсировал беспрецедентную атаку в секторе Газа
У ВОЗ закончились деньги — в ход пошли массовые увольнения
Аллею в честь 80-летия Победы посадили на территории храма в Ленинском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте