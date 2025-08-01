Появились кадры с места гибели шести человек в ДТП под Пензой

Утром 1 августа шесть человек стали жертвами аварии с участием двух легковых автомобилей в Пензенской области. Один из погибших — ребенок. Пресс-служба ГИБДД по региону показала кадры с места ЧП.

На фото можно увидеть, что легковые иномарки Datsun on-DO и Chevrolet Epica превратились в груды металла. Судя по всему, столкновение было лобовым.

ЧП случилось на 571-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в районе пяти часов утра. В аварии выжил водитель Chevrolet Epica, его с травмами доставили в больницу.

ГИБДД Пензенской области
Фото: ГИБДД Пензенской области/Telegram
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ГИБДД Пензенской области
Фото: ГИБДД Пензенской области/Telegram
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«В результате происшествия водитель Datsun on-DO 1972 года рождения и его пассажиры, женщина 1984 года рождения и мальчик 2012 года рождения, скончались на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что из Epica погибли мужчины 1984, 1988 и 1994 годов рождения. По факту аварии проводится проверка.

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