Появились кадры с места гибели шести человек в ДТП под Пензой

Утром 1 августа шесть человек стали жертвами аварии с участием двух легковых автомобилей в Пензенской области. Один из погибших — ребенок. Пресс-служба ГИБДД по региону показала кадры с места ЧП.

На фото можно увидеть, что легковые иномарки Datsun on-DO и Chevrolet Epica превратились в груды металла. Судя по всему, столкновение было лобовым.

ЧП случилось на 571-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в районе пяти часов утра. В аварии выжил водитель Chevrolet Epica, его с травмами доставили в больницу.