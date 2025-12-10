Появились кадры с места, где в Москве нашли избитую модель Тартанову

В Москве нашли 33-летнюю модель Анжелику Тартанову, которую родственники разыскивали с конца ноября. Девушку обнаружили в тяжелом состоянии и доставили в одну из столичных больниц. Корреспондент 360.ru снял видео с места, где обнаружили Тартанову. На кадрах видны фасады жилых домов на Университетском проспекте.

По данным Telegram-канала Baza, Тартанова находится в отделении нейрохирурии, куда ее доставили без сознания. Врачи диагностировали отек головного мозга и провели трепанацию черепа для удаления гематомы. Как сообщил источник РЕН ТВ, пострадавшей наносили удары по голове.

Анжелика Тартанова переехала в Москву из Краснодара несколько лет назад и активно занималась модельным бизнесом. По информации издания 360.ru, примерно полгода назад она начала встречаться с мужчиной по имени Дмитрий, который, по ее словам, владел строительным бизнесом.

В своем дневнике модель жаловалась на его ревнивый и абьюзивный характер. В последний раз она выходила на связь в конце ноября, сообщив тренеру о ссоре с парнем и съезде от него. После этого ее перестали видеть онлайн. В съемной квартире девушки нашли личные вещи и частично собранные чемоданы. Подозрения в нападении падают на ее ухажера, однако официальных заявлений от следствия на этот счет пока не поступало.