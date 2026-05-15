Появились кадры с места экстренной посадки самолета в болоте под Тобольском

Появились кадры с места жесткой посадки легкомоторного самолета в болотистой местности под Тобольском в Тюменской области. Видео и фотографии опубликовал официальный телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры.

На кадрах видно, что самолет после посадки оказался среди болот и растительности. Воздушное судно получило повреждения — у него деформировало переднюю часть.

Самолет марки Rall авиакомпании «Капитал Джет» совершил экстренную посадку примерно в 75 километрах к юго-востоку от Тобольска, между селами Вагай и Черное Вагайского района.

На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.Никто из них не пострадал. Для эвакуации экипажа направили вертолет Ми-8. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и взяла на контроль ход процессуальной проверки.

Следователи работают на месте и проводят проверку по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта.