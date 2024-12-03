Появились кадры с места столкновения автобуса и 16 авто на Ленинградском проспекте

Утром 3 декабря массовая авария с участием автобуса и 16 легковых автомобилей произошла на Ленинградском проспекте в Москве. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ДТП.
На фото можно увидеть, как одна из легковушек буквально вошла передней частью в капот другой машины. Сзади них стоит рейсовый автобус.
На место выехали оперативные службы и перекрыли три полосы из шести в сторону центра города, информация уточняется. Сведения о пострадавших не поступали.
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