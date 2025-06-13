13 июня 2025 17:50 Появились кадры с места ДТП автобуса и КамАЗа в Подмосковье МВД: в ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали семь человек 0 0 0 Фото: ГУ МВД России по Московской области Происшествия

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Москва

В ДТП на Симферопольском шоссе пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 45-м километре трассы М-2 «Крым». Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Чехов — Москва», столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров, по предварительным данным.

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На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Движение на трассе затруднено. Ранее грузовая «Газель», перевозившая апероль, опрокинулась на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье недалеко от Киевского шоссе. В районе ДТП образовался затор. Как сообщил источник 360.ru, очевидцы останавливались и собирали бутылки.