Появились кадры с места ДТП автобуса и КамАЗа в Подмосковье

МВД: в ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали семь человек

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

В ДТП на Симферопольском шоссе пострадали семь человек. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 45-м километре трассы М-2 «Крым». Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Чехов — Москва», столкнулся с грузовиком.

В ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров, по предварительным данным.

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
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ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
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ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
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ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
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ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
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На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Движение на трассе затруднено.

Ранее грузовая «Газель», перевозившая апероль, опрокинулась на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье недалеко от Киевского шоссе. В районе ДТП образовался затор. Как сообщил источник 360.ru, очевидцы останавливались и собирали бутылки.

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