Грузовик со спиртным опрокинулся на ЦКАД в Наро-Фоминском городском округе

Грузовая «Газель», перевозившая апероль, опрокинулась на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье недалеко от Киевского шоссе. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Информации о пострадавших и о причине происшествия пока нет. В районе ДТП образовался затор. По сообщению источника, очевидцы останавливаются и собирают бутылки.
В конце прошлого года фура, ехавшая по МКАД с грузом водки, сильно ударилась об отбойник, развернулась и опрокинулась на бок. Водитель получил травмы, его отправили в больницу. Из-за аварии образовалась пробка, три полосы автомагистрали оказались перекрыты.
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