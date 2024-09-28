Появились кадры разбора завалов на месте взрыва АЗС в Дагестане

Спасатели активно работают на месте взрыва автозаправочной станции на окраине Махачкале. Кадры разбора завалов на месте ЧП показала пресс-служба МЧС России.

На видео можно заметить, что ведомство задействовало строительную технику и личный состав. Работы на месте еще продолжаются.

По последней информации, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли 13 человек, среди них двое — дети.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что власти региона выплатят до 500 тысяч рублей семьям пострадавших, а также до миллиона рублей — родным погибших.

Взрыв на автозаправочной станции в Новом Хушете раздался в пятницу, 27 сентября. Ударная волна полностью разрушила заправку, а начавшийся на месте пожар охватил молельный зал и столовую. Прокуратура по факту взрыва начала проверку остальных АЗС в регионе.