Квартира загорелась в многоэтажке на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru сообщил о пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Сильный пожар охватил квартиру на 11-м этаже многоэтажного дома на улице Цимлянской в московском районе Люблино. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах Москвы.

По словам собеседника, из окон валит густой черный дым. До прибытия пожарных из здания вышли 25 человек.

По последним данным, пламя локализовали на площади в 50 квадратных метров. Источник уточнил, что очаг возгорания находился в однокомнатной квартире. Пламя вырвалось в подъезд и повредило внешнюю обшивку соседней двери.

Прибывшие на место пожарные службы оперативно ликвидировали огонь. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.