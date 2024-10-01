Появились кадры последствий смертельного ДТП с такси на МКАД

Три автомобиля, в том числе такси, столкнулись на 61-м километре внешней стороны МКАД. В результате погиб один человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«В остановившийся из-за ранее произошедшего ДТП автомобиль такси марки KIA врезался автомобиль Toyota Corolla», — отметили в ведомстве.
Пассажирка такси скончалась на месте, водителю и пассажирке Toyota потребовалась медпомощь. На опубликованных кадрах видно, что обе машины получили сильные повреждения — от удара им снесло передние бамперы.
Из-за аварии перекрыли четыре полосы движения. Спасатели деблокировали пассажирку автомобиля Toyota при помощи гидравлики. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее ДТП произошло на выезде с Киевского шоссе в Мешково. Трактор «Белорус» столкнулся с иномаркой и опрокинулся. В результате тракторист получил травмы позвоночника и тазобедренного сустава.
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