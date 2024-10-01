Смертельное ДТП с такси произошло на МКАД

Источник 360.ru: такси столкнулось с двумя иномарками на МКАД, есть погибший

Три легковых автомобиля столкнулись на 61-м километре МКАД. В результате аварии один человек погиб, один получил травмы, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, в ДТП попало такси KIA и легковушки Toyota и Hyundai. Авария произошла на внешней стороне МКАД. В ДТП пострадала пассажирка такси.

«Женщина деблокирована при помощи гидравлики. Передана сотрудникам скорой помощи», — отметил собеседник 360.ru.

Сотрудники ДПС перекрыли четыре полосы движения.

Ранее на Киевском шоссе трактор «Белорус» врезался в Dodge Challenger и перевернулся. В ДТП пострадал тракторист, из-за аварии перекрыли четыре полосы. Водитель получил травмы позвоночника и тазобедренного сустава. Авария произошла на съезде с Киевского шоссе в Мешково.