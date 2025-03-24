Появились кадры последствий пожара в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы

Крупный пожар на Зубовской улице в центре Москвы практически уничтожил верхний этаж элитного жилого комплекса «Роза Росса». Фотографии с места происшествия опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — отметили в надзорном ведомстве.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание днем 24 марта. К тушению привлекли больше 70 человек личного состава и 21 единицу техники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Пожар охватил площадь около 100 квадратных метров. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже здания, где был расположен пентхаус стоимостью свыше миллиарда рублей. Автором проекта выступил итальянский архитектор и дизайнер Пьеро Лиссони.
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