Появились кадры последствий пожара в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы

прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram

Крупный пожар на Зубовской улице в центре Москвы практически уничтожил верхний этаж элитного жилого комплекса «Роза Росса». Фотографии с места происшествия опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание днем 24 марта. К тушению привлекли больше 70 человек личного состава и 21 единицу техники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram

Пожар охватил площадь около 100 квадратных метров. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже здания, где был расположен пентхаус стоимостью свыше миллиарда рублей. Автором проекта выступил итальянский архитектор и дизайнер Пьеро Лиссони.

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