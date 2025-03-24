Появились кадры последствий пожара в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы

Крупный пожар на Зубовской улице в центре Москвы практически уничтожил верхний этаж элитного жилого комплекса «Роза Росса». Фотографии с места происшествия опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание днем 24 марта. К тушению привлекли больше 70 человек личного состава и 21 единицу техники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.